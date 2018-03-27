Оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта – 2 000, педіатра – 900.

МОЗ затвердив порядок надання медичної допомоги для лікарів первинної ланки.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, порядок визначає правила, за якими українці будуть вибирати терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, і є обов’язковим для усіх закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

Уже з 2 квітня українці можуть вільно обрати свого лікаря: терапевта для дорослого, педіатра для дитини чи сімейного лікаря для усієї сім’ї, за умови що обраний ними заклад вже підключений до системи «Електронне здоров'я». Підписуючи декларацію з обраним лікарем, ви повідомляєте державу через Національну Службу Охорони Здоров’я (НСЗУ), що кошти за ваше обслуговування мають надходити саме у цей медзаклад. Тож декларація фактично є формою заяви. Її не потрібно перепідписувати: декларація діє доти, поки ви не вирішите змінити свого лікаря.

Порядок визначає, що ви можете вибирати лікаря у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання. Водночас, цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров'я». Це важливо, адже ваші дані зберігатимуться не в папках чи картонних коробках, як це було раніше, а в електронній системі. Ви впізнаєте заклад, де вже можна підписати декларацію, за наліпкою «Тут можна обрати свого лікаря».

Користуючись порядком, лікарі зможуть краще побудувати довірливі стосунки зі своїми пацієнтами, щоби кожна людина відчувала себе в центрі уваги, акцентували у МОЗ.

Первинну допомогу надаватимуть: терапевти, педіатри та сімейні лікарі спостерігатимуть за станом здоров’я, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння; так само терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами; за потреби лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо лікування.

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Лікар також надаватиме невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги та виявлятиме ризики для здоров’я (проконсультує, як поступово звільнитись від шкідливих звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя).

У компетенції лікаря первинки – спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю й окремі послуги паліативної допомоги.

Лікар також видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо.

Записатись до лікаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи іншими доступними засобами.

За потреби лікар може виїхати до пацієнта додому. Потребу виїзду лікар і пацієнт вирішують разом. Мова йде не про екстрену допомогу – служба «швидкої» працюватиме у звичному режимі.

Якщо лікар у відпустці чи з інших причин не може прийняти пацієнта, то заклад охорони здоров’я має забезпечити заміну і заздалегідь повідомити його пацієнтів.

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Згідно з порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта – 2 000, педіатра – 900. Проте залежно від демографічних, інфраструктурних та інших особливостей населеного пункту кількість пацієнтів може змінюватися.

Доцільність підписання декларацій з більшою кількістю пацієнтів буде узгоджуватися під час укладання договору медзакладу з Національною службою здоров'я. Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де мешкає більше 2000 людей, то усі жителі зможуть обслуговуватись у нього.