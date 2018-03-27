Дієтологи розповіли про корисні властивості арахісу

Вживання арахісу поліпшує пам'ять і увагу, слух, підвищує потенцію, нормалізує функцію нервової системи, серця, печінки.

Дієтологи зазначають, що арахіс має багато корисних для здоров'я властивостей.

У арахісі містяться унікальні амінокислоти, вітаміни A, D, E, В1, В2, РР, Е, біотин, поліненасичена ліонолева і фолієва кислота, рослинні жири, інші мікроелементи. У цих горіхах - більше 35 % білків і близько 50 % жирів, повністю відсутній холестерин.

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Дієтологи наголошують, що білки арахісу характеризуються оптимальним співвідношенням амінокислот, і тому вони добре засвоюються організмом людини, а жири мають легку жовчогінну дію і корисні при виразковій хвороби і гастритах. Вживання арахісу покращує пам'ять і увагу, слух, підвищує потенцію, нормалізує функцію нервової системи, серця, печінки і інших внутрішніх органів.

Американські вчені з'ясували, що арахіс містить дуже багато антиоксидантів – речовин, які захищають клітини організму від впливу шкідливих вільних радикалів.

Максимальними антиоксидантними властивостями в арахісі мають поліфеноли – сполуки, дуже схожі за хімічним складом з антиоксидантними компонентами червоного вина. Саме ці компоненти необхідні для профілактики хвороб серця, ішемії, судин, атеросклерозу, раннього старіння, а також від утворення злоякісних пухлин.

У арахісі смаженому поліфенолів міститься на 25 % більше, ніж у сирому. При порівнянні антиоксидантної дії арахісу з іншими продуктами, з'ясувалося, що він стоїть в одному ряду з ожиною та суницями, а поступається лише гранату, який містить найбільше речовин-антиоксидантів.

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Арахіс чинить заспокійливу дію при підвищеній нервовій збудливості, допомагає при безсонні, відновлює упадк сил, підвищує статеву потенцію чоловіків і жінок.