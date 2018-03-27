У 2018 році на кір в Україні захворіли понад 8 тисяч осіб

У МОЗ зазначають, що вакцина проти кору є в усіх регіонах

Впродовж 12-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 8434 людини – 2956 дорослих і 5478 дітей.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я, за 12-й тиждень 2018 року захворіли 712 людей: 283 дорослих і 429 дітей.

З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Читайте такожСпалахи кору в Україні не вщухають - епідеміологи

Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1760), Закарпатській (1513), Одеській (1139), Чернівецькій (800), Львівській (756) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (11), Херсонській (13) областях.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків захистити своїх дітей та зробити їм профілактичне щеплення проти кору.

Вакцина проти кору є в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 332 тисячі доз. Нова поставка вакцини КПК очікується у квітні.

Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА, який повинен здійснити перерозподіл у межах району або області.

В рамках посиленої імунізації станом на 22.03.2018 щепленнями охоплено 77,8% дітей, які свого часу пропустили першу дозу КПК, і 82,4% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК.

Читайте такожНа Київщині зафіксовано масові спалахи кору та вітрянки серед військовослужбовців Нацгвардії

Нагадуємо батькам: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення.