В Україні близько 100 тисяч людей страждають на епілепсію

У 60% випадків причину епілепсії встановити неможливо.

В Україні налічується близько 100 тисяч людей з епілепсією, хоча за оцінками фахівців ця цифра є заниженою, оскільки багато випадків є досі недіагностованими.

Загалом у світі на епілепсію страждає близько 50 мільйонів людей, щороку вперше діагностується у 2,4 млн. людей.

Епілепсія - хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються і є одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини.

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Ці напади проявляються у вигляді короткочасних мимовільних судом у якійсь із частин тіла або ж по всьому тілу та іноді супроводжуються втратою свідомості, а також втратою контролю за функціями кишечника або сечового міхура.

Напади спричинені надлишком електричних імпульсів у групах клітин різних ділянок мозку. Епілептичні напади можуть мати форму як незначних провалів у пам’яті, так і важких тривалих конвульсій, а також різнитись за частотою, трапляючись як менше разу на рік, так і до декількох випадків у день.

Один-єдиний напад іще не свідчить про епілепсію, 5-10% людей мали протягом життя один напад.

Ознаки нападів мінливі та залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення. Можуть виникати тимчасові симптоми, наприклад, втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак), зміни настрою та інші.

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Люди з епілепсією, як правило, частіше мають інші проблеми фізичного характеру – переломи та забої, а також такі психологічні стани як тривожні розлади та депресія.

У 60% випадків причину епілепсії встановити неможливо.