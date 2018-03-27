Як виявити, чи вживає ваша дитина наркотичні препарати: поради психологів

Провали в пам'яті, нездатність мислити логічно, пояснювати свої вчинки можуть свідчити про те дитина вживає психоактивні речовини.

Психологи розповіли, за якими ознаками можна визначити, чи вживає дитина наркотики.

За оцінками фахівців, приблизно у 20% дітей і підлітків у світі є психічні розлади або проблеми. Близько половини психічних розладів починається у віці до 14 років.

Психічні розлади та розлади, викликані вживанням психоактивних речовин, є провідною причиною інвалідності у світі. Близько 23% всіх років, втрачених в результаті інвалідності, обумовлені психічними розладами і розладами, викликаними вживанням психоактивних речовин.

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За словами психологів, вживання підлітком психоактивних речовин є ознакою глибокого особистого неблагополуччя. Основа цього симптому – психологічна готовність підлітка до вживання психоактивних речовин. Формуючись поступово, вона реалізується за першої ж можливості, тобто у разі виникнення відповідної ситуації, і є логічним завершенням попереднього розвитку.

Ознаками вживання наркотиків є:

надмірно звужені або розширені зіниці незалежно від освітлення;

стан незрозумілої збудженості або млявості;

мова швидка, невиразна;

майже повна відсутність, або, навпаки, надмірність міміки;

різка зміна настрою, спалаху ворожості, дратівливості без будь-якої причини;

провали в пам'яті, нездатність мислити логічно, пояснювати свої вчинки;

безсоння і швидка стомлюваність, що змінюються незрозумілою енергійністю;

невпевнена хитка хода;

землистий колір обличчя, кола або мішки під очима;

сліди уколів;

частий нежить;

специфічний запах від одягу та волосся.

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Змінюється поведінка підлітка: спостерігається байдужість, втрата інтересів до колишніх захоплень, до навчання, прогули занять в школі; відхід від колишніх друзів, поява нових (дивних з точки зору батьків); прагнення до усамітнення; поява брехливості; поява в розмові жаргонних слів і позитивних висловлювань щодо вживання наркотиків;постійний пошук грошей; зміна апетиту.

Якщо ви помітили якісь із цих однак у своїх дітей, зверніться до психолога або нарколога.