Сільським лікарям платитимуть $800

Міністерство охорони здоров`я України ставить питання про підвищення заробітної плати сільським лікарям до 800 доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Донецьку міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Зараз ухвалено рішення на 20% підняти зарплату всім медикам, а щодо сільського лікаря ставимо питання про підняття зарплати до 800 доларів США», - сказав міністр.

Кажучи про держбюджет на 2008 рік, В.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що близько 39 млрд. грн., виділених на охорону здоров`я, недостатньо, і що Кабінет Міністрів готує зміни, щоб «бюджет (на медицину) змінився у бік збільшення».

«Бюджет винен вирости, ми хочемо хоч би на рівні 3,9-4% національного валового продукту одержати на охорону здоров`я. Хоч і цього нам недостатньо», - сказав міністр.

За його словами, «зарплата - це один з пріоритетів», тому вся система змін в охороні здоров`я «йтиме до того, щоб лікар міг гідно заробляти».

«Якщо ми сьогодні не платитимемо лікареві тієї заробітної плати, яку він вже має в Росії, Білорусі, не кажучи вже про західні країни, ці люди тут не затримуватимуться. Ми не матимемо кваліфікованих медиків», - підсумував В.КНЯЗЕВИЧ.