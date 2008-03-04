СБУ запобігла ввезенню в Україну півтонни китайського ефедрину

Службою безпеки України спільно з правоохоронцями Китаю і США попереджено спробу введення в незаконний обіг півтонни ефедрину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, ділки, що намагалися отримати дозвіл на вивезення з Китаю партії прекурсору, надали китайським компетентним органам сфальсифіковані документи від імені однієї з українських фармацевтичних фірм, яка, як встановила перевірка, не мала наміру імпортувати партію ефедрину.

Із вказаної кількості прекурсору у лабораторіях наркоділкам вдалося б виготовити понад 2,5 млн. доз метамфтаміну, дуже небезпечного для здоров’я психотропного стимулятора, зауважила М.ОСТАПЕНКО.

На «чорному» ринку вартість такої партії становить майже 25 млн. доларів.

Правоохоронними і контролюючими органами встановлюється коло осіб, причетних до цієї злочинної оборудки.