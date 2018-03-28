МОЗ відтермінував своє рішення щодо заборони контрастів для МРТ

У Німеччині контраст з гадолінієм вже заборонено, до кінця заборона набере чинність в усіх країнах ЄС.

МОЗ відтермінував своє рішення щодо заборони заборони неспецифічних гадолінійвмісних контрастів для проведення МРТ.

Як пояснили УНІАН у МОЗ, потрібен певний час, щоб радіологи знайшли альтернативне рішення.

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20 березня 2018 року МОЗ України видало Наказ №509 "Про заборону застосування та обмеження застосування лікарських засобів – гадолінійвмісних контрастних засобів на території України". Таке рішення було прийнято на основі висновку Європейської комісії та Європейської агенції з лікарських засобів (рішення ЕМА/625317/2017 від 23 листопада 2017 року).

Європейські експерти заборонили використання неспецефічних гадолінійновмісних контрастів.

У Німеччині контраст з гадолінієм вже заборонено, до кінця заборона набере чинність в усіх країнах ЄС.

У США також активно розглядається ситуація щодо можливої шкоди лікарських засобів, які містять гадоліній. Але FDA (Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів) ще не прийняло остаточне рішення про заборону і продовжує досліджувати вплив гадолінію на організм людини.

Макроциклічні контрастні засоби є більш стабільними та мають нижчу схильність для вивільнення гадолінію. ЄС рекомендує оновити інструкції по медичному застосуванню макроциклічних контрастів і використовувати саме їх у медичній практиці.

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Зважаючи на те, що використання неспецефічних гадолінійвмісних контрастів може спричинити шкоду для здоров’я пацієнтів, а їх заборона - суттєве подорожчання діагностування захворювань за допомогою МРТ, МОЗ України невідкладно провело оперативну нараду з радіологами, фармакологами та іншими експертами. Спираючись на аргументи експертного середовища, МОЗ готує рішення про відтермінування норми до 2019 року.