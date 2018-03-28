Супрун заявила, що можливості екстреної медичної допомоги в Україні посилюються

12:27, 28 березня 2018
Країна
758
УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Супрун під час засідання уряду.

«Це дозволить збільшити кількість працівників екстренної медичної допомоги за рахунок перерозподілів коштів від місцевої субвенції і дозволить придбати все необхідне для них, - зазначила вона.

Читайте такожВ Україні не виявляють 25% усіх випадків туберкульозу - ВОЗ

За словами чиновниці, сьогодні на засіданні уряду прийматиметься низка важливих актів для впровадження змін в охороні здоров'я.

"Йдеться не лише про фінансування, а й також інші зміни. Цього року ми даємо рекордно ранній старт закупівлям лікіів за кошти 2018 року через спеціалізовані організації. Сьогодні приймаємо номенклатури щодо 9 напрямків, удосконалюємо освіту практикуючих лікарів і запроваджуємо єдиний кваліфікаційний іспит для магістрів і проведення міжнародного іспиту з основ медицини для лікарів у 2018 році», - зазначила Супрун.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #екстрена медицина#обіцяє супрун