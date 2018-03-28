Супрун заявила, що можливості екстреної медичної допомоги в Україні посилюються

Кабмін ухвалив низку рішень щодо впровадження змін в системі охорони здоров'я

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, можливості служби екстреної медичної допомоги в Україні посилюються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Супрун під час засідання уряду.

«Це дозволить збільшити кількість працівників екстренної медичної допомоги за рахунок перерозподілів коштів від місцевої субвенції і дозволить придбати все необхідне для них, - зазначила вона.

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За словами чиновниці, сьогодні на засіданні уряду прийматиметься низка важливих актів для впровадження змін в охороні здоров'я.

"Йдеться не лише про фінансування, а й також інші зміни. Цього року ми даємо рекордно ранній старт закупівлям лікіів за кошти 2018 року через спеціалізовані організації. Сьогодні приймаємо номенклатури щодо 9 напрямків, удосконалюємо освіту практикуючих лікарів і запроваджуємо єдиний кваліфікаційний іспит для магістрів і проведення міжнародного іспиту з основ медицини для лікарів у 2018 році», - зазначила Супрун.