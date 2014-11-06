Порошенко підписав закон про виділення коштів на протезування учасників АТО
Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2014 рік, який дозволить профінансувати витрати на протезування учасників антитерористичної операції, які отримали тяжке поранення
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Згідно з Законом № 1705-VII "Про внесення змін до додатка №3 до Закону "Про державний бюджет України на 2014 рік", зокрема, запроваджено нову бюджетну програму «Забезпечення протезуванням та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» у обсязі 7 млн грн.
Читайте такожПостраждалі в зоні АТО військовики отримають найсучасніші протези позачергово та безкоштовно
Крім того, у відповідності до закону, на 2,2 млн грн збільшено видатки на фінансування у 2014 році новоутвореної Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Читайте такожКиївські волонтери розробляють роботизовану руку-протез для воїнів АТО
Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 20 жовтня.