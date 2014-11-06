Гуманітарний штаб Ахметова допомагає розмістити дітей-переселенців в дитсадах Павлограда

Як повідомили в прес-службі штабу, протягом жовтня придбано матеріалів та обладнання для проведення ремонтних робіт у 7 кімнатах гуртожитку Західно-Донбаського професійного ліцею та 9 трьох кімнатах гуртожитків міської ради. У штабі відзначають, що облаштування додаткових кімнат дозволить розселити 64 вимушених переселенця з Донбасу.

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Крім того, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допоміг створити і обладнати п'ять спеціальних груп у дитячих садках Павлограда для дітей дошкільного віку, які були змушені покинути зону АТО разом з батьками. За інформацією Гумштаба, це дозволило додатково створити 125 місць для дітей-переселенців.

Ремонт в приміщеннях нових груп був проведений за кошти міського бюджету, а Гуманітарний штаб закупив меблі, м'який інвентар, обладнання та посуд, щоб групи могли почати роботу. У штабі відзначають, що створення в дитячих садах нових місць для дошкільнят з Донбасу дозволить їх батькам якомога швидше працевлаштуватися в Павлограді.

За різними оцінками, в Павлограді сьогодні знаходиться близько 1500 вимушених переселенців із зони АТО. При цьому місто гостро потребує додаткових ліжко-місця для їх розміщення.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.