Внаслідок російської агресії на Донбасі вбито 242 дитини - Порошенко

Також, за словами президента, велику кількість дітей було вбито під час російської військової кампанії в Сирії.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що починаючи з 2014 року внаслідок російської агресії на Донбасі вбито 242 дитини.

Про це Порошенко сказав під час виступу перед учасниками акції «Діти єднають Україну», який транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

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«Світ проходить зараз дуже непрості часи, так само як і Україна проходить зараз дуже непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим до проблем, до болю простих людей і в першу чергу дітей», - наголосив президент.

«242 дитини були вбиті російськими агресорами починаючи з 2014 року», - заявив він.

Також, за словами Порошенка, велику кількість дітей було вбито під час російської військової кампанії у Сирії.