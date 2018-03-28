Внаслідок російської агресії на Донбасі вбито 242 дитини - Порошенко
13:52, 28 березня 2018Країна
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Також, за словами президента, велику кількість дітей було вбито під час російської військової кампанії в Сирії.
242 дитини в Україні були вбиті російськими агресорами починаючи з 2014 рок / REUTERS
Президент України Петро Порошенко заявляє, що починаючи з 2014 року внаслідок російської агресії на Донбасі вбито 242 дитини.
Про це Порошенко сказав під час виступу перед учасниками акції «Діти єднають Україну», який транслювався на сторінці глави держави у Facebook.
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«Світ проходить зараз дуже непрості часи, так само як і Україна проходить зараз дуже непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим до проблем, до болю простих людей і в першу чергу дітей», - наголосив президент.
«242 дитини були вбиті російськими агресорами починаючи з 2014 року», - заявив він.
Також, за словами Порошенка, велику кількість дітей було вбито під час російської військової кампанії у Сирії.
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