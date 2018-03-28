Внаслідок російської агресії на Донбасі вбито 242 дитини - Порошенко

13:52, 28 березня 2018
Країна
424
REUTERS

Про це Порошенко сказав під час виступу перед учасниками акції «Діти єднають Україну», який транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

Читайте такожЦентрам реабілітації інвалідів та учасників АТО необхідна державна підтримка

«Світ проходить зараз дуже непрості часи, так само як і Україна проходить зараз дуже непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим до проблем, до болю простих людей і в першу чергу дітей», - наголосив президент.

«242 дитини були вбиті російськими агресорами починаючи з 2014 року», - заявив він.

Також, за словами Порошенка, велику кількість дітей було вбито під час російської військової кампанії у Сирії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#російські окупанти на Донбасі