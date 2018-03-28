Супрун сподівається, що лікарі первинки працюватимуть якісно

Від 2 квітня у українців з'являється можливість вільно обирати свого лікаря.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається, що до кінця року вдасться налагодити якісне надання медичних послуг на первинній ланці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Супрун сказала під час брифінгу після засідання уряду.

"Від 2 квітня у українців з'являється можливість вільно обирати свого лікаря.... До кінця цього року, ми сподіваємося, що хоча б на первинній ланці, там де є сімейні лікарі, терапевти, педіатри, ми зможемо надати хороші якісні медичні послуги", - сказала вона.

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Супрун також нагадала, що на засіданні уряду було ухвалено 18 актів щодо розвитку фінансування системи охорони здоров'я та змін системи в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї».

Українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.