В Україні за спрощеною процедурою зареєстровано генерик для дітей з гіперактивністю
14:55, 28 березня 2018Країна
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Це - генерик канадського виробництва, вартість якого у два рази нижча від ціни оригінального препарату.
Спрощена процедура реєстрації лікарських засобів дозволила скоротити термін реєстрації препаратів / УНІАН
В Україні за спрощеною процедурою зареєстровано препарат для дітей з аутизмом, які мають гіперактивність.
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, це - генерик канадського виробництва, вартість якого у два рази нижча від ціни оригінального препарату.
Спрощена процедура реєстрації лікарських засобів дозволила скоротити термін реєстрації препаратів, що пройшли всі етапи перевірки якості в країнах з жорсткими регуляторними вимогами (Швейцарія, Японія, США, Австралія, Канада).
Тепер такі препарати можна зареєструвати упродовж 17 днів.
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