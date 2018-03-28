Кабмін призначив голову Національної служби здоров’я

Протягом трьох днів голова НСЗУ має офіційно зареєструвати новий орган центральної виконавчої влади.

Олега Петренка призначено головою Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Про це було оголошено сьогодні під час засідання уряду.

Петренко висловив впевненість, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я є невідворотніми.

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«Ми працюватимемо, щоб вже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і кращу якість медичних послуг, були винагородженні кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене і у НСЗУ, створення якої тепер можна розпочати, є багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато», — зазначив Петренко.

Протягом трьох днів голова НСЗУ має офіційно зареєструвати новий орган центральної виконавчої влади.