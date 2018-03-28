Кабмін призначив голову Національної служби здоров’я
Олега Петренка призначено головою Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
Про це було оголошено сьогодні під час засідання уряду.
Петренко висловив впевненість, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я є невідворотніми.
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«Ми працюватимемо, щоб вже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і кращу якість медичних послуг, були винагородженні кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене і у НСЗУ, створення якої тепер можна розпочати, є багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато», — зазначив Петренко.
Протягом трьох днів голова НСЗУ має офіційно зареєструвати новий орган центральної виконавчої влади.