Кабмін призначив голову Національної служби здоров’я

15:43, 28 березня 2018
Країна
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УНІАН

Про це було оголошено сьогодні під час засідання уряду.

Петренко висловив впевненість, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я є невідворотніми.

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«Ми працюватимемо, щоб вже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і кращу якість медичних послуг, були винагородженні кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене і у НСЗУ, створення якої тепер можна розпочати, є багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато», — зазначив Петренко.

Протягом трьох днів голова НСЗУ має офіційно зареєструвати новий орган центральної виконавчої влади.

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Теги: #реформа медицини#Національна служба здоров’я