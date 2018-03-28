Епідемічна ситуація: на Одещині через грип померло немовля

Аспірин не можна використовувати як жарознижувальний засіб при грипі та ГРВІ у дітей, оскільки це може призвести до розвитку небезпечного ускладнення і навіть смерті.

На Одещині через грип померло немовля.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, на 12-му тижні 2018 року зареєстровано летальний випадок внаслідок грипу A(H1N1)pdm09: в Одеській області померло немовля

Водночас епідеміологи зазначають, що захворюваність на грип та ГРВІ поступово іде на спад. Інтенсивний показник захворюваності становить 516,2 на 100 тис. населення, що на 9,4% менше епідемічного порогу по Україні.

Читайте такожВ Україні не виявляють 25% усіх випадків туберкульозу - ВОЗ

Епідемічний поріг перевищено у 3-х областях: Закарпатській (на 1,1%), Житомирській (на 4,7%) і Чернівецькій (на 8%).

На грип та ГРВІ захворіло 200 305 осіб, із них 64,1% – діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

Нагадуємо батькам, що аспірин не можна використовувати як жарознижувальний засіб при грипі та ГРВІ у дітей, оскільки це може призвести до розвитку небезпечного ускладнення і навіть смерті. Обов’язково проконсультуйтесь із лікарем перед прийомом препаратів.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 716 людей.