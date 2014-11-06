Чиновники Мінсоцполітики розбазарили кошти на обладнання для дітей з ДЦП

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, ГПУ розглянула стан додержання Мінсоцполітики законодавства у сфері державних закупівель упродовж 2014 року та встановила, що службові особи відомства переможцем конкурсних торгів по закупівлі систем реабілітації для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, безпідставно обрали суб'єкта господарювання, пропозиція якого не відповідала кваліфікаційним вимогам документації конкурсних торгів. З ним було укладено договір закупівлі на загальну суму понад 24 млн грн.

Водночас, згідно з даними уповноважених органів, застосування закупленої системи реабілітації для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, не передбачено.

За фактом розтрати службовими особами Мінсоцполітики коштів держбюджету в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, що спричинило інтересам держави тяжкі наслідки на вказану суму, Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.