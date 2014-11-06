Чим корисна музика для дитини

Користь музики для людського організму вивчається давно. Пісня, музика супроводжує людину з моменту народження до самої смерті. Є більш цілющі варіанти і мелодії, є менш. Іноді музика може діяти руйнівно (важкий рок, приміром, несе деструктив). Ми ж назвемо 3 факти, які доводять користь класичної, гармонійної музики для людини. А особливо, для дітей, пишеТвій малюк.

ФАКТ 1

Благотворно впливає на всі ділянки мозку

Музика активізує ділянки мозку, що відповідають за фізичний, мовленнєвий, розумовий, емоційний і соціальний розвиток дитини.

ФАКТ 2

Приводить в стан гармонії душу і тіло

Коли звучить музика високого класу, ми відчуваємо, як всередині нас звучать духовне, емоційне, інтелектуальне начала. Музика поліпшує фізичне самопочуття. Такий комплексний вплив просто необхідний для наших діток.

ФАКТ 3

Спів встановлює глибокий психологічний зв'язок між матір'ю і дитиною. Коли мама співає своєму малюкові, він відчуває любов до нього, вчиться розуміти емоції, розпізнавати інтонації.