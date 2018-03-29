МОЗ впроваджує єдиний державний кваліфікаційний іспит

МОЗ впроваджує дієві механізми атестації фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».

МОЗ запроваджує єдиний державний кваліфікаційний іспит

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Кабмін прийняв постанову “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”

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Впроваджуються дієві механізми атестації фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». Водночас, вперше за роки незалежності створено комплексний підхід до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для медичних спеціальностей.

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я” складатиметься з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит «КРОК»; об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який перевіряє практичні навички випускника; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування.

Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту сприятиме не лише підвищенню якості медичної освіти, але й наданню медичної допомоги українцям, вважають у МОЗ.