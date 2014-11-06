Порошенко підписав закон про державну програму боротьби зі СНІДом на 2014-2018 роки

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада затвердила відповідну Програму 20 жовтня. Передбачається, що її виконання дасть змогу значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування; зменшити на 50% ризик інфікування ВІЛ медичних працівників, а також - кількість нових випадків інфікування серед представників груп підвищеного ризику. Також очікується зменшення до 1% інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Програма дозволить забезпечити доступ усіх представників груп підвищеного ризику до участі у профілактичних програмах, охопити всіх учнів та студентів програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя.

Також виконання Програми має на меті формування серед населення толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, і знизити на 50 відсотків рівень дискримінації таких людей.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом і малярією, а також інших джерел.

Як зазначається в пояснювальній записці, проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, залишаються гострими в держави. Так, від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 року у країні зареєстровано 223 530 випадків ВІЛ-інфікованих осіб (з них 36 830 дітей до 14 років), зокрема 56 382 особи із захворюванням на СНІД, у тому числі 1 224 дітей до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції - 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії - СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року по 2012 рік 28 498 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в державі проживало 230 тис. осіб віком від 15 років і старше, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка всього населення в зазначеній віковій категорії.