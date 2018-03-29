Щорічне заслуховування звітів керівників підпорядкованих закладів проходить з метою публічного обговорення основних показників діяльності закладу.

Спеціальна комісія МОЗ хоче почути звіти усіх ректорів медичних навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, заслуховування звітів керівників вищих медичних і фармацевтичного навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України про виконання умов контракту у 2017 році розпочалося 23 березня.

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Згідно із Статтею 34 Закону України “Про вищу освіту” керівник закладу вищої освіти щороку звітує перед засновником або уповноваженим ним органом та зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Щорічне заслуховування звітів керівників підпорядкованих закладів проходить з метою публічного обговорення основних показників діяльності закладу, також комісія оцінює результати роботи ректорів за звітний період.

Щоби процес звітування був максимально відкритим та прозорим, МОЗ вестиме онлайн-трансляцію засідань на офіційній сторінці відомства у Facebook.