Україна та ЮНІСЕФ підписали меморандум у сфері захисту дітей

Меморандум передбачає створення якісного освітнього середовища у регіонах, а також забезпечення захисту прав дітей і молоді.

Україна підписала меморандум з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) про реалізацію програми з покращення добробуту дітей та молоді в регіонах країни.

Відповідний документ був підписаний в Києві з української сторони Кабінетом міністрів, Асоціацією міст України, Асоціацією об'єднаних територіальних громад, Національною молодіжною радою, з боку ООН - ЮНІСЕФ та Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).

«Ми підписуємо меморандум, який відкриває можливості для створення належних умов для дітей у громадах», - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який брав участь у церемонії підписання.

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За словами прем'єра, програма передбачає створення якісного освітнього середовища в регіонах, а також створення консультаційних рад з питань дітей та молоді і рад омбудсменів.

У свою чергу, голова представництва ЮНІСЕФ Джованна Барберис підкреслила, що реалізація меморандуму дозволить забезпечити захист прав дітей і молоді.

«Ця ініціатива - один із способів досягти консенсусу з місцевими органами влади для забезпечення прав дітей і молоді», - сказала вона.

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У рамках меморандуму ЮНІСЕФ надасть консультаційну та фінансову підтримку муніципалітетам, які беруть участь у програмі «Громада, дружня до дітей і молоді».

Як повідомляв УНІАН, у січні ЮНІСЕФ запросив у донорів 24 млн дол. допомоги на проекти з надання допомоги дітям на сході України.