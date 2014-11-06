Корисні властивості грибів

Гриби - чудовий продукт! Крім того, що вони смачні, поживні і підходять для приготування величезної кількості страв, гриби доступні незалежно від сезону, а ціна цього продукту не кусається.

А ось ще п'ять причин, щоб ви готували страви з грибами частіше, пише feelgood.ua:

1. Гриби багаті поживними речовинами і, як доведено, знижують ризик серцевих захворювань.

2. Вчені довели, що щоденне споживання грибів може знизити ризик хвороби Альцгеймера на 70%.

3. Гриби - низькокалорійний продукт, але при цьому дуже поживний і швидко дарує ситість. Цією диво-властивістю користуються дієтологи, включаючи гриби в меню при розвантажувальних дієт.

4. Вони чудово підходять для зміцнення імунної системи, а також допомагають у зниженні кількості вільних радикалів, що ушкоджують печінку.

5. Якщо ви їсте гриби кожен день, ризик розвитку раку буде знижений на 64%. І якщо ви їсте їх у поєднанні з чашкою зеленого чаю, ефект буде ще більшим.