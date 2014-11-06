В Україні 55 учасників АТО потребують протезування

В Україні з початку проведення АТО 55 громадян потребують протезування.

Про це повідомила радник президента України Ольга Богомолець, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, як сказала Богомолець, «за інформацією Міністерства оборони, в Україні за час проведення АТО 55 громадян потребують протезування, з них 46 військових Збройних сил, 2 прикордонника, 3 рятувальника і 4 військових Національної гвардії».

Коментуючи підписаний сьогодні президентом закон про зміни до державного бюджету, який дозволяє виділити додаткові кошти на протезування, Богомолець відзначила, що в середньому на одного постраждалого військовослужбовця із зони АТО виділяється близько 130 тис. грн.

Вона висловила переконання, що процес протезування військових із зони АТО мають контролювати волонтери.

"Для нас є надзвичайно важливим введення волонтерів до координаційних груп, які будуть займатися і відслідковувати результати цього протезування, задля уникнення корупційного використання виділених державою грошей, щоб вони контролювали якість виготовлення протезів і своєчасне та адекватне протезування", – сказала радник президента.

Як зазначили в прес-службі, нарада з питань протезування під головуванням радника президента та за участю волонтерів відбудеться 7 листопада в Адміністрації президента.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня міністр соціальної політики Людмила Денісова заявляла, що протезування кінцівок потребують близько 1,5 тис. військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.