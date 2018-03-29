Закарпатська облрада закликає Гройсмана звільнити Супрун з посади в.о.міністра

Депутати просять Гройсмана невідкладно внести подання до Верховної Ради про призначення міністром охорони здоров’я особи з належним рівнем освіти та компетентності.

Депутати Закарпатської обласної ради прийняли звернення до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з вимогою звільнити Уляну Супрун з посади в. о. міністра охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримала більшість депутатів облради під час сесії у четвер, 29 березня.

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У документі депутати висловлюють своє невдоволення якістю реформ у галузі охорони здоров’я в Україні, які проводяться за ініціативи Супрун.

«Із часу покладення на неї виконання обов’язків міністра охорони здоров’я, Супрун щодня анонсувала нові реформи, проекти та схеми, покликані зробити медичну допомогу якісною та доступною, натомість у медицині повний розвал – галузь зазнає гострого недофінансування. Система охорони здоров’я уражена корупцією від первинної ланки і до найвищого рівня – державних програм із закупівлі ліків, тендерів, а більшість українців не в змозі платити за лікування. Як заявила нещодавно сама Супрун, майже 70% жителів України через брак коштів лікуються самі», - йдеться у зверненні.

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Також депутати обурені заявою Супрун про те, що міністерство більше не фінансуватиме програму державної допомоги «Онкологія» і не виділятиме гроші на лікування онкохворих і концентруватиметься на профілактиці хвороб, а не їх лікуванні.

На думку депутатів, пропонована Супрун медична реформа може привести і до масового закриття лікарень – передбачається, що фінансування державних і комунальних установ не здійснюватиметься з держбюджету з 1 січня 2020 року.

«Крім того, через імітацію боротьби з корупцією у сфері державних закупівель країна отримала понад рік затримки із поставкою лікарських засобів та медичних інструментів, а намагання МОЗу запровадити госпітальні округи призвели до масових акцій протесту. Від непослідовних кроків потерпають насамперед місцеві ради, оскільки вони вимушено дофінансовують медзаклади та лікарів, від яких практично відмовляється уряд», - зазначається у зверненні.

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У зв’язку з цим депутати просять Гройсмана дати оцінку діяльності Супрун.

«Вважаємо за доцільне звільнити її з посади в. о. міністра охорони здоров’я України та невідкладно внести подання до Верховної Ради України про призначення міністром охорони здоров’я України особи з належним рівнем освіти та компетентності», – йдеться у зверненні.