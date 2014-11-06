Гуманітарний штаб Ріната Ахметова підсумував результати роботи за три місяці

Штаб був створений 6 серпня з метою надання максимальної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Основні напрямки, за якими працює Гуманітарний штаб, - надання гуманітарної, медичної та адресної допомоги, допомога дітям, евакуація і розміщення змушених переселенців.

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«Наше завдання - працювати там, де найважче, де люди найбільше потребують допомоги. Таке завдання поставив засновник Штабу - Рінат Ахметов, - розповіла Філь. - Вже три місяці ми ведемо системну роботу, допомагаючи мирним жителям. Під опікою Штабу опинилися сотні тисяч людей, які постраждали через конфлікт на Сході країни: яким потрібно було тікати, яким ніде було жити за межами зони АТО, і ті, які залишилися там і гостро потребують продуктах, медичної допомоги. Так, Штаб евакуював майже 35 тисяч людей і забезпечив житлом майже 7000 осіб. Штаб доставив на Донбас понад 800 тисяч продуктових наборів для 500 тисяч родин, тобто для більш мільйона чоловік. Близько 20 тисяч осіб отримали медичну допомогу. Це допомога медикаментами та обладнанням лікарень, адресна допомога, аптечки для матері та дитини, для літніх людей, складне лікування. Рінат Ахметов готовий допомагати своїм землякам стільки, скільки це буде необхідно. Тому Штаб у листопаді розширює свою діяльність - ми запускаємо окрему медичну програму, адже, згідно з Гуманитарною картою потреб та ситуації Донецької і Луганської областей, найбільш гострою є потреба в медикаментах. Штаб також доставить ще 500 тисяч продуктових наборів на Донбас, розширивши географію і охопивши міста зі складною гуманітарною ситуацією».

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У жовтні в окремий проект, за особистої ініціативи Ріната Ахметова, була виділена допомога дітям у віці до двох років, які перебувають у зоні АТО. За попередніми підрахунками Штабу, таких дітей близько 40 тисяч, і всі вони мають специфічні потреби - в дитячому харчуванні, у засобах гігієни, у спеціальних медикаментах, які не можуть забезпечити їх батьки. На сьогоднішній день в регіон доставлено 28 тисяч дитячих наборів. У Штабі повідомляють, що готові до відкриття нових центрів видачі допомоги в листопаді, що дозволить допомогти більшій кількості дітей. За жовтень-листопад у регіон доставлять додатково 60 тисяч дитячих наборів.