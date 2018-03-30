Сьогодні у МОЗ заслухають звіти трьох ректорів, зокрема, й Амосової

МОЗ України вестиме онлайн-трансляцію засідань на офіційній сторінці у Facebook.

Сьогодні у МОЗ заслухають звіти трьох ректорів провідних медичних вузів України.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у відомстві доповідатимуть ректор НМУ ім.О.Богомольця Катерина Амосова, ректор Буковинського державного медичного університета Тарас Бойчук та ректор Національного фармацевтичного університету Алла Котвіцька.

У МОЗ зазначили, що згідно із статтею 34 Закону України “Про вищу освіту” керівник закладу вищої освіти щороку звітує перед засновником або уповноваженим ним органом та зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

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Щорічне заслуховування звітів керівників підпорядкованих закладів проходить з метою публічного обговорення основних показників діяльності закладу. Крім того, комісія оцінює результати роботи ректорів за звітний період.

Онлайн-трансляцію засідань можна спостерігати на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.