Як розпізнати симптоми аутизму у дитини: рекомендації для батьків

Перші симптоми аутизму з'являються в 12-18 місяців.

Розпізнати аутизм у дітей досить складна проблема.

Психіатри зазначають, що аутизм — розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку мозку, яке характеризується відхиленнями в соціальній взаємодії і спілкуванні. Саме ці відхилення створюють складну ситуацію для подальшого благополучного вбудовування людини в суспільство.

Аутизм не обмежується лише періодом дитинства, він залишає свої ознаки на все життя, впливає на можливість отримання освіти, роботу людини, відносини в суспільстві, сімейні відносини. Перші симптоми аутизму з'являються в 12-18 місяців. Надзвичайно важлива рання діагностика розладів спектру аутизму.

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Діти до трьох років повинні бути включені в групу ризику розвитку розладів спектру аутизму. Отже, з батьками цих дітей потрібно проводити роз'яснювальну роботу про необхідність раннього втручання з метою запобігання тяжким психічним розладам у майбутньому.

Симптомами аутизму у дитини можуть бути:

Труднощі в соціальній сфері: дитина може не виявляти інтересу до ігор з дітьми або родичами, а також до будь-якого іншого взаємодії.

Проблеми щодо комунікації: можлива відсутність або затримка мовлення, дитина не повторює за дорослими звук, не посміхається у відповідь на усмішку, не виявляє емоцій за допомогою міміки у віці понад 9 місяців, також можлива відсутність дитячого лепету у віці 12 місяців, відсутність звичайних жестів, таких, як показу пальцем, простягання рук, щоб дотягнутися або помахати на прощання, у віці один рік і більше – відсутність реакції при зверненні на ім'я. Дивна поведінка (повторювані рухи): дитина може, наприклад, протягом тривалого часу крутитися, розгойдуватися, вибудовувати іграшки в лінію тощо.

Проблеми з моторикою: труднощі з координації рухів, ходіння навшпиньки.

Сенсорні проблеми: підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одязі, запахів, купання.

Шлунково-кишкові проблеми: діарея, запор, вибірковість в їжі.

Якщо у дитини спостерігається подібна поведінка, не зволікайте – звертайтеся до фахівців, дайте дитині реальний шанс стати повноцінним членом суспільства і починайте лікування та психологічну корекцію невідкладно.