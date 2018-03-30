Які потрібні тепер медичні довідки для дитсадка та школи: пояснення чиновників

Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис.

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд / У НІАН

Як пояснили УНІАН у МОЗ, тепер для відвідування закладу дошкільної освіти батькам достатньо надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова.

Таку довідку надасть педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина. Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

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Оглядати дітей до 3-х років має лише педіатр або сімейний лікар. Додаткові огляди лікарями-спеціалістами та додаткові обстеження (лабораторні, інструментальні, тощо) здорової доношеної дитини віком до 3 років проводяться тільки за показаннями, обґрунтованими письмово в історії розвитку дитини (ф. №112о.), за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їх законних представників.

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Підля медогляду видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма № 0 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

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Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у "Карті профілактичних щеплень" (форма № 063/о). "Карта профілактичних щеплень", яка містить. Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати. Відповідний лист-роз’яснення уже надіслано у Міністерство освіти і науки.