Протистояння між Амосовою та чиновниками МОЗ не вщухає: роботу ректора НМУ визнали незадовільною

Катерина Амосова вже вдруге відсутня у день представлення звіту.

Супрун заявила, що спецкомісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ ім.О.Богомольця незадовільною.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук в.о.міністра МОЗ У.Супрун.

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"Сьогодні мав відбутися звіт ректора Національного медичного університету Богомольця Катерини Амосової - згідно з визначеним Міністерством графіком заслуховування. Натомість Катерина Амосова вже вдруге відсутня у день представлення звіту, котрий був визначений Міністерством заздалегідь та про який було повідомлено завчасно. Сьогодні Комісія Міністерства ознайомилася та провела публічне обговорення основних показників діяльності очолюваного Катериною Амосовою навчального закладу у 2017 році за її відсутності. Було озвучено низку суттєвих зауважень, які свідчать про порушення умов контракту. Одноголосне рішення комісії МОЗ наступне: 1. Визнати роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною. 2. Рекомендувати МОЗ достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 році", - написано у Фейсбук.