В Україні скасовано "медичну картку дитини"

Відтепер медичні картки дитини не зберігатимуться у дитячих навчальних закладах

В Україні скасовано "медична картку дитини".

Як повідомили УНІАН у МОЗ, скасувано форму № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)».

Відтепер у школах та дитсадках не зберігатимуться медичні дані дитини.

При вступі до дитсадка не потрібно надавати медичну картку особливої форми - достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, що дитина здорова. При вступі до школи - довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд. Якщо дитина хворіє, то лікар може зробити відповідний запис зі згоди батьків.

Читайте такожЯкі потрібні тепер медичні довідки для дитсадка та школи: пояснення чиновників

«Медична карта дитини» (форма № 026/о), яка раніше зберігалась у школах та дитсадках, скасована: дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу. Право на медичну таємницю гарантує ст. 39-1. Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта», - йдеться у Законі. Тож дані про стан здоров’я дитини можуть міститися виключно у «Історії розвитку дитини № ___» (Форма № 112/о ) - медичній картці, яка зберігається у закладі охорони здоров’я", - зазначили у МОЗ.