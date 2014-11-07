Червоне м'ясо може нашкодити серцю і судинам

Попередні дослідження показали, чому червоне м'ясо сприяє розвитку атеросклерозу. Бактерії в кишечнику перетворюють L-карнітин, поживну речовину, що міститься в червоному м'ясі, у сполуку під назвою триметиламін. Він, у свою чергу, стає триметиламін-N-оксидом (TMAO), який і викликає розвиток атеросклерозу, розповідаєmeddaily.ruз посиланням на Zee News.

Нещодавно дослідники виявили інший метаболіт, гамма-бутиробетаїн, який теж утворюється за участю кишкових бактерій після того, як L-карнітин потрапляє в організм. Він також сприяє розвитку атеросклерозу. Гамма-бутиробетаїн, ймовірно, навіть небезпечніший, тому що його в 1000 разів більше, ніж триметиламіну. Крім того, він може перетворюватися в триметиламін та TMAO.

Так, відкриття вчених пропонує нові мішені для профілактики атеросклерозу. Ймовірно, при правильному втручанні можна буде запобігти розвитку серцево-судинних захворювань. Це дозволить любителям стейків їсти червоне м'ясо і не турбуватися про своє здоров'я.