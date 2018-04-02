За рік ведення одного пацієнта український лікар отримуватиме 370 грн

09:48, 02 квітня 2018
Країна
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УНИАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відсьогодні в Україні стартує національна кампанія "Лікар для кожної родини".

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Тепер кожен українець зможе обрати лікаря первинної ланки та підписати з ним декларацію щодо медичного обслуговування, а з 2 липня держава виділятиме кошти на кожного пацієнта – 370 грн за ведення протягом року. 

Национальная кампания по выбору врача - безстрокова. Вона триватиме поки усі українці не визначаться зі своїм лікарем.

Водночас лікарі зможуть обслуговувати лише певну кількість пацієнтів: сімейний лікар - 1,8 тисячу, терапевт - 2 тисячі, педіатр - 900 пацієнтів.

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Теги: #сімейна медицина#зарплата медиків