МОЗ України просить збільшити фінансування військових госпіталів

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до голів обласних державних адміністрацій з проханням збільшити фінансування госпіталів для ветеранів війни, які знаходяться на утриманні місцевої влади, і де проходять реабілітацію військовослужбовці із зони АТО, повідомляє сайт МОЗ.

Про це поінформував т.в.о Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець під час візиту до Одеси.

Надання належної психологічної реабілітації учасникам АТО в зазначених закладах – одна з головних складових реабілітації. Міністерство вважає за доцільне виділення окремих ліжок для реабілітації хворих з наслідками психотравм. Для цього відповідно в госпіталях, які підпорядковані МОЗ України, але знаходяться на утриманні місцевих бюджетів, пропонується забезпечити госпіталі відповідним штатним розкладом, спеціалістами, належним обладнанням для медичної, фізичної та психологічної реабілітації хворих, а також передбачити збільшення видатків на медикаменти та харчування.

Станом на 01.07.2014 середній показник видатків на медикаменти на один ліжко-день в госпіталях України складає 32 грн., на харчування – 31 грн., що не відповідає потребі (вартість медикаментів на один ліжко-день в місті Києві (міський шпиталь) становить 13 грн., Рівненській області – 16 грн., Чернівецькій –19 грн., видатки на харчування в Рівненській області – 21 грн., Чернівецькій – 22 грн., м. Києві – 22 грн.

З метою покращення забезпечення лікуванням хворих в госпіталях нині Міністерство охорони здоров’я розробляє проект постанови Кабінету Міністрів України, якою передбачено збільшення видатків на медикаменти до 65.00 грн., на харчування – до 55.00 грн. на один ліжко-день. Василь Лазоришинець вважає за доцільне врахувати зазначені видатки на медикаменти та харчування в проектах місцевого бюджету на 2015 рік.