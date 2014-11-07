МОЗ України просить збільшити фінансування військових госпіталів
Про це поінформував т.в.о Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець під час візиту до Одеси
Міністерство охорони здоров’я України звернулося до голів обласних державних адміністрацій з проханням збільшити фінансування госпіталів для ветеранів війни, які знаходяться на утриманні місцевої влади, і де проходять реабілітацію військовослужбовці із зони АТО, повідомляє сайт МОЗ.
Про це поінформував т.в.о Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець під час візиту до Одеси.
Надання належної психологічної реабілітації учасникам АТО в зазначених закладах – одна з головних складових реабілітації. Міністерство вважає за доцільне виділення окремих ліжок для реабілітації хворих з наслідками психотравм. Для цього відповідно в госпіталях, які підпорядковані МОЗ України, але знаходяться на утриманні місцевих бюджетів, пропонується забезпечити госпіталі відповідним штатним розкладом, спеціалістами, належним обладнанням для медичної, фізичної та психологічної реабілітації хворих, а також передбачити збільшення видатків на медикаменти та харчування.
Станом на 01.07.2014 середній показник видатків на медикаменти на один ліжко-день в госпіталях України складає 32 грн., на харчування – 31 грн., що не відповідає потребі (вартість медикаментів на один ліжко-день в місті Києві (міський шпиталь) становить 13 грн., Рівненській області – 16 грн., Чернівецькій –19 грн., видатки на харчування в Рівненській області – 21 грн., Чернівецькій – 22 грн., м. Києві – 22 грн.
З метою покращення забезпечення лікуванням хворих в госпіталях нині Міністерство охорони здоров’я розробляє проект постанови Кабінету Міністрів України, якою передбачено збільшення видатків на медикаменти до 65.00 грн., на харчування – до 55.00 грн. на один ліжко-день. Василь Лазоришинець вважає за доцільне врахувати зазначені видатки на медикаменти та харчування в проектах місцевого бюджету на 2015 рік.