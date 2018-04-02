В Україні зареєстровано Національну службу здоров’я
В Україні зареєстровано Національну службу здоров’я.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, Національну службу здоров’я зареєстровано в Міністерстві юстиції як центральний орган виконавчої влади.
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Наступний крок - створення структури і підбір команди НСЗУ, підготовка до укладення договорів з медичними закладами. Ці кроки мають бути зроблені до червня - саме тоді розпочнеться підписання договорів з медзакладами “первинки”.
Національна служба здоров'я є головним оператором медичної реформи. Служба реалізовуватиме принцип оплати медичних послуг «гроші ходять за пацієнтом»: саме НСЗУ направлятиме кошти за обслуговування пацієнтів у медзаклади.
Як зазначили у МОЗ, служба захищатиме право українців на доступ до якісного лікування і право лікарів на гідну оплату праці.
Національна служба здоров'я була створена наприкінці грудня 2017 року.