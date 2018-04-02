В Україні зареєстровано Національну службу здоров’я

10:33, 02 квітня 2018
Країна
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newsru.co.il

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Національну службу здоров’я зареєстровано в Міністерстві юстиції як центральний орган виконавчої влади.

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Наступний крок - створення структури і підбір команди НСЗУ, підготовка до укладення договорів з медичними закладами. Ці кроки мають бути зроблені до червня - саме тоді розпочнеться підписання договорів з медзакладами “первинки”.

Національна служба здоров'я є головним оператором медичної реформи. Служба реалізовуватиме принцип оплати медичних послуг «гроші ходять за пацієнтом»: саме НСЗУ направлятиме кошти за обслуговування пацієнтів у медзаклади.

Як зазначили у МОЗ, служба захищатиме право українців на доступ до якісного лікування і право лікарів на гідну оплату праці.

Національна служба здоров'я була створена наприкінці грудня 2017 року.

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Теги: #Національна служба здоров’я