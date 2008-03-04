За підтримки Благодійного фонду "Розвиток України" 5 березня о 10.00 в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: “Коли помре останній українець, або Як зупинити демографічну кризу в Україні?”.

Організатор - УНІАН Здоров’я - спільний проект благодійного фонду “Розвиток України” та інформаційного агентства УНІАН.

Запрошені: Микола Поліщук, голова Національної ради з питань охорони здоров`я населення; Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ; Геннадій Апанасенко, член Нацради з питань охорони здоров`я при Президенті України; Іван Солоненко, зав. кафедри управління охорони суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президенті України; Михайло Курик,директор Інституту екології людини; Власта Шовковська директор із зовнішніх зв`язків БФ «Розвиток України».

Питання: За 14 років українців поменшало на 5 мільйонів – мало це чи багато? Причини; Основні чинники ризику незадовільного стану здоров’я українців; Стан здоров’я дітей і способу життя молоді – загроза генофонду нації; Чи поліпшить демографічну ситуацію в Україні збільшення матеріальної допомоги за народження дітей; Надсмертність українських чоловіків - причини феномену; Роль органів державного управління і місцевого самоврядування у подоланні демографічної кризи та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.