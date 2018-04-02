У МОЗ розповіли, коли звільнять Амосову із посади ректора Національного медуніверситету

Відомство достроково розірвало контракт з ректором НМУ Катериною Амосовою.

МОЗ звільнить Катерину Амосову з посади ректора НМУ ім.О.О.Богомольця 16 квітня ц.р.

Як заявили УНІАН у МОЗ, відомство "достроково розірвало контракт з Катериною Амосовою".

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"Відповідний наказ (№ 14-О) був підписаний 30 березня 2018 року. Згідно з наказом, Амосова з 16 квітня 2018 року буде звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. 30 березня, після публічного розгляду звіту ректора Національного медичного університету Катерини Амосової, комісія МОЗ України одноголосним рішенням визнала роботу ректора НМУ у 2017 році незадовільною та рекомендувала Міністерству достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 році", - зазначили у МОЗ.

У відомстві також розповіли, що рішення про звільнення Амосовї прийнято "на підставі рекомендацій комісії та низки листів Державної аудиторської служби, Державної фінансової інспекції, Державної Казначейської служби щодо невиконання НМУ вимог контролюючих органів", зокрема, "станом на березень 2018 року залишилися невиконаними 12 пунктів вимог ДФІ, за результатами виявлених ревізією порушень".