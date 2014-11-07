Де в Донецьку можна отримати продуктові набори від штабу Ахметова. Список адрес

Станом на сьогодні в Донецьк доставлено 472 185 продуктових наборів.

Гуманітарну допомогу від Штабу Ріната Ахметова можна отримати за такими адресами міста Донецька:

· Ворошиловський район, вул. Артема, 100 «д», (орієнтир пам'ятник Артему).

· Калінінський район, пр. Ілліча, 19 «ж», (зупинка «Амстор»).

· Київський район, вул. Челюскінців, 198,, («РСК " Олімпійський»), вул. Челюскінців, 189,е (стадіон «Донбас Арена», в будівлі Fan Shop).

· Кіровський район, вул. Кірова, 145, (ДК ім. Франка), вул. Терешкової, 39а, (ЛСК Лідер)

· Куйбишевський район: пр. Панфілова, 86, (площа Куйбишева), вул. Степаненко, 4, сел. Жовтневий (ДК ім. Шевченка).

· Ленінський район - пр-т Ленінський, 2, (Цирк «Космос»).

· Петровський район - вул. Архітекторів, 2 «а», (ДК ім. Р. В. Петровського).

· Пролетарський район, вул. Б. Магістральна, 24, (будівля ПУМБа навпроти виконкому).

· Будьонівський район: вул. Жовтня, 10, Палац культури імені А. С. Пушкіна (зупинка «Площа Будьонного»).Тут можуть отримати гуманітарну допомогу: пенсіонери старше 65 років (у тому числі і діти війни, інваліди I і II групи; вул. Жовтня, 16 (зупинка «Площа Будьонного»), Буденновское Управління Праці та Соцзахисту.

За вказаними адресами гуманітарну допомогу можуть отримати: матері-одиначки з дітьми до 17 років 11 місяців (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 17 років 11 місяців), багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 17 років 11 місяців), сім'ї, які виховують дітей-інвалідів, сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав, учасники та інваліди ВВВ, інваліди отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій, люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту, вагітні жінки на всіх термінах вагітності, люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій, діти-сироти до 22 років 11 місяців.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.