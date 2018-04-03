З 1 липня терапевти та педіатри прийматимуть пацієнтів "по-новому"

Вперше вводиться поняття практики первинної медичної допомоги) – це лікар та його пацієнти.

Новий порядок надання первинної медичної допомоги набирає чинності з 1 липня.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, порядок не лише регламентує роботу терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, дає чіткий перелік послуг закладів «первинки», а й формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта.

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"Порядок вперше вводить поняття практики ПМД (первинної медичної допомоги) – це лікар та його пацієнти. Так, лікар формує свою практику та налагоджує довірчі стосунки з кожним пацієнтом. Водночас, лікарі можуть утворювати групові практики ПМД: об'єднуватись, щоб забезпечити сервісні умови та безперервність надання меддопомоги. Так, у порядку вперше передбачені сервісні умови надання меддопомоги – прості речі, які тепер мають виконуватись обов’язково. Так, якщо змінюється адреса надання меддопомоги чи режим роботи, то пацієнти мають бути проінформовані: оголошення з новою адресою чи зміненим графіком прийому мають з’явитись у доступному для пацієнтів місцях і на веб-сторінках закладу чи лікаря, якщо такі є. Крім того, якщо пацієнти уже записались на прийом, їм мають повідомити про зміну адреси чи режиму роботи особисто (наприклад, телефоном)" - зазначили у МОЗ.

У відомстві наголосили, що важливо інформувати пацієнтів, якщо надавач первинної меддопомоги з якихось причин припинив свою діяльність, крім оголошення у доступному для пацієнтів місцях і на веб-сайтах, відповідні повідомлення має отримати кожен пацієнт особисто.