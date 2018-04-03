З початку року від ускладнень кору в Україні померло п'ятеро дітей і двоє дорослих.

За останній тиждень на кір в Україні захворіли 699 людей.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 13-й тиждень 2018 року захворіли 699 людей: 331 дорослий і 368 дітей. В Україні з початку року від ускладнень, спричинених кором, померли семеро осіб - п'ятеро дітей і двоє дорослих», - поінформували у Центрі.

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«Всього впродовж 13-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 9091 людини – 3270 дорослих і 5821 дитина. З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих», - йдеться у повідомленні.

У Центрі уточнили, що найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1807), Закарпатській (1607), Одеській (1207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях.

У Центрі нагадують, що ліків від кору не існує, а зупинити спалах може тільки вакцинація. У цьому зв’язку батьків закликали робити дітям профілактичне щеплення проти кору. При цьому наголошується, що вакцина є у наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 304 тисяч доз, а нова поставка вакцини КПК очікується у квітні. «Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА, який повинен здійснити перерозподіл у межах району або області», - йдеться у повідомленні.

В рамках посиленої імунізації станом на 29 березня щепленнями було охоплено 78,9% дітей, які свого часу пропустили першу дозу КПК, і 83,4% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК.

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«Якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення», - порадили батькам у Центрі.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.