Українські військові, які дістали поранення на Донбасі, лройдуть лікування у Бельгії

Українським військовим буде надана кваліфікована медична допомога кращими бельгійськими спеціалістами.

Перша група у складі трьох військових Збройних сил України пройде курс лікування та реабілітації у Бельгії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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«Незабаром перші троє військовослужбовців Збройних сил України, які дістали поранення на Сході під час бойових дій, відбудуть для проходження лікування в Брюссель (Королівство Бельгія)», - поінформували у Міноборони.

У відомстві наголосили, що українським військовим буде надана кваліфікована медична допомога кращими бельгійськими спеціалістами. Термін лікування визначатиметься індивідуально для кожного.

У Міноборони додали, що відбір проводився виключно бельгійською стороною в грудні 2017 року, за результатами якого було відібрано п’ять військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення на Донбасі.