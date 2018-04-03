Українські військові, які дістали поранення на Донбасі, лройдуть лікування у Бельгії

15:46, 03 квітня 2018
Країна
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Военный в инвалидной коляске в Главном госпитале. Киев / Фото: УНИАН

Перша група у складі трьох військових Збройних сил України пройде курс лікування та реабілітації у Бельгії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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«Незабаром перші троє військовослужбовців Збройних сил України, які дістали поранення на Сході під час бойових дій, відбудуть для проходження лікування в Брюссель (Королівство Бельгія)», - поінформували у Міноборони.

У відомстві наголосили, що українським військовим буде надана кваліфікована медична допомога кращими бельгійськими спеціалістами. Термін лікування визначатиметься індивідуально для кожного.

У Міноборони додали, що відбір проводився виключно бельгійською стороною в грудні 2017 року, за результатами якого було відібрано п’ять військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення на Донбасі.

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Теги: #лікування військовослужбовців#міжнародная допомога