"Лікар для кожної сім'ї": у МОЗ розповіли, як боротись із відмовами у вільному виборі сімейного лікаря (інструкція)

Найчастіший аргумент для відмови - пацієнт приписаний до іншого дільничого лікаря, тому має підписати декларацію в іншому місці.

У МОЗ відреагували на часті скарги громадян, що в деяких медзакладах їм відмовляють у вільному виборі лікаря.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Найчастіший аргумент - пацієнт приписаний до іншого дільничого лікаря, тому має підписати декларацію в іншому місці.

"Ви вільні у виборі свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, де б ви не жили чи були зареєстровані, в якого б лікаря не обслуговувалися раніше",- зазначила Супрун.

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Вона стверджує, що коли вам кажуть інше - це порушення законодавства. Тому вона надала інструкцію - що робити, якщо в медичному закладі вас переконують у зворотному:

1. Перш за все подумайте чи не варто обрати інший медичний заклад, в якому не будуть намагатися порушувати ваші права, встановлені законом.

2. Процитуйте лікарю «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу». Саме цей документ регламентує процес вибору лікаря, подання та припинення дії декларації з вибору лікаря. Згідно з ним, пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

3. Зверніться за роз’ясненнями до головного лікаря.

4. Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на ім’я керівника управління.

5. Ви можете поділитися своїм досвідом у спеціальній формі зворотного зв’язку МОЗ України.

Також вона нагадала, що відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин:

1. Заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я.

2. Всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів.