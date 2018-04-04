Студенти Національного медуніверситету складатимуть "КРОК" 11 квітня

МОЗ погодив дату складання іспиту “Крок 1” для студентів-стоматологів НМУ.

Студенти НМУ складимуть іспит "КРОК-1" 11 квітня.

Як поінформували УНІАН у МОЗ, 11 квітня 2018 року для студентів НМУ імені О.О.Богомольця буде проведено ліцензійний іспит “Крок 1. Стоматологія”.

Іспит мав відбутися ще 20 лютого, але через відсутність договору між НМУ та Центром тестування був зірваний.

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Після проведення переговорної процедури відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, між НМУ та Центром тестування було укладено договір щодо проведення ліцензійних іспитів у 2018 році.

МОЗ закликає усіх учасників навчального процесу дотримуватись вимог законодавства при організації та проведенні ліцензійних інтегрованих іспитів.

Також 11 квітня відбудеться друге перескладання іспиту "Крок 1.Стоматологія” для студентів інших закладів вищої освіти.