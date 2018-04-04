У Бразилії - епідемія лихоманки: туристам рекомендують обов'язково вакцинуватися

МЗС попереджає українців про спалах епідемії жовтої лихоманки в Бразилії.

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про спалах епідемії жовтої лихоманки в Федеративній Республіці Бразилія.

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України.

"У зв’язку зі спалахом епідемії жовтої лихоманки у Бразилії, зокрема у штатах Ріо-де-Жанейро, Сан-Пауло, Мінас Жераїс, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які подорожують до Бразилії (до штатів Ріо-де-Жанейро, Сан Пауло, Мінас Жераїс, Амапа, Мато Гроссо, Пара), завчасно здійснювати превентивні заходи з метою мінімізації можливих ризиків зараження", - йдеться в попередженні.

При цьому станом на 2 квітня 2018 року відсутня вимога щодо обов’язкового щеплення проти жовтої лихоманки для туристів при в’їзді до Бразилії (крім туристів, які подорожують з Анголи та Демократичної Республіки Конго).

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"Проте Всесвітня організація охорони здоров’я проводить активну роботу з інформування туристів щодо необхідності щеплення проти вірусу жовтої лихоманки", - йдеться в попередженні.

У цьому зв'язку сказано, що не підлягають вакцинації діти до 9 місяців, вагітні жінки, особи з важкими формами алергії на білок, особи з важким імунодефіцитом.

Водночас українці, які вже перебувають у Бразилії, можуть зробити щеплення в медичних пунктах на території країни.

"У разі виявлення захворювання рекомендуємо громадянам України негайно звернутися до медичних установ для отриманням допомоги", - заявили в МЗС.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендується невідкладно звертатися до посольства України у Федеративній Республіці Бразилія за номером телефону: (00 5561) 3365 1457 та (00 5561) 9 83052249.

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Крім того, українці можуть звертатися на адресу електронної пошти: emb_br@mfa.gov.ua, або до консульства України у м. Сан-Паулу за номером телефону: (00 5511) 43719450, (00 5511) 974670087, на адресу електронної пошти: gc_brsp@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.