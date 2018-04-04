Супрун вперто не збирається йти зі своєї посади

Комітет ВР з питань охорони здоров'я підтримав проект постанови про її звільнення з посади.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вчергове заявила, що у відставку не збирається.

Так перед засіданням уряду 4 квітня вона прокоментувала рішення Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, що підтримав проект постанови про її звільнення з посади, повідомялє Радіо Свобода.

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«Це найкраща реклама, що наша реформа йде в правильному напрямку», – сказала Уляна Супрун.

Супрун вважає, що ситуація з рішенням комітету не матиме швидкого продовження.

3 квітня Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади.