Супрун вперто не збирається йти зі своєї посади
12:29, 04 квітня 2018Країна
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Комітет ВР з питань охорони здоров'я підтримав проект постанови про її звільнення з посади.
Супрун / УНІАН
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вчергове заявила, що у відставку не збирається.
Так перед засіданням уряду 4 квітня вона прокоментувала рішення Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, що підтримав проект постанови про її звільнення з посади, повідомялє Радіо Свобода.
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«Це найкраща реклама, що наша реформа йде в правильному напрямку», – сказала Уляна Супрун.
Супрун вважає, що ситуація з рішенням комітету не матиме швидкого продовження.
3 квітня Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади.
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