Ситуація щодо грипу та ГРВІ: у жодній з областей епідемпоріг не перевищено

На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

У жодній з областей України епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ не перевищено.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров'я, захворюваність на грип та ГРВІ продовжує спадати.

Епідемічний поріг не перевищено в жодній з областей. Інтенсивний показник захворюваності становить 426,6 на 100 тис. населення, що на 25,1% менше епідемічного порогу по Україні.

Читайте такожВ Україні скасовано "медичну картку дитини"

На грип та ГРВІ захворіли 165 533 особи, із них 64% – діти. Спостерігається локальне географічне поширення і низька інтенсивність активності грипу та ГРВІ, без перевищення епідемічних порогів. Випадки лабораторно підтвердженого грипу спостерігаються у 15 областях.

На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

Досліджено 188 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 66 випадках визначено РНК вірусів грипу з домінуванням типу В (55 випадків), а також у 11 випадках – грипу типу А. Досліджено 78 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та у 24 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B, і в 3 випадках – грип типу А.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 755 людей.