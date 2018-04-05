Як виходити з Посту, щоб не нашкодити здоров'ю

Навіть здорові люди часто провокують розлади в організмі через зміну раціону.

Дієтологи попереджають, що виходити з Великого посту потрібно дуже обережно, щоб не нашкодити своєму організму.

Для здоров'я людей, які дотримувалися посту, існує небезпека через різку зміну харчового раціону. Тому дієтологи підкреслюють, що надмірне споживання тваринної їжі, яка є у великій кількості на святкових столах у кожній українській родині, разом із вживанням алкоголю може спричинити різке погіршення стану здоров'я, обумовити загострення хронічних хвороб та викликати ускладнення.

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Навіть здорові люди часто провокують розлади у функціональному стані організму стрімкою зміною раціону харчування після закінчення Посту. Тому помірне, поступове і зважене розширення набору продуктів та їх кількості необхідне всім, без винятку.

Запобігти негативним наслідкам виходу з Посту допоможе дотримання наступних правил:

1. Кількість їжі, яка споживається за святковим столом, не повинна бути надмірною. Найкраще, припинити їсти, коли ще лишається незначне відчуття голоду. Не слід намагатися з'їсти більше за допомогою лікарських засобів. Останні здатні лише частково покращити перетравлення їжі, але не допоможуть запобігти наслідкам переїдання. Поступове збільшення кількості їжі обумовлене необхідністю відновлення належного рівня продукції ферментів, які вироблення яких істотно зменшилося під час посту завдяки обмеженню кількості їжі та виключення продуктів тваринного походження.

2. Вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим, не слід вживати понад 150-200 грамів м'яса (особливо жирного - свинини та баранини), більше одного яйця та багато соусів.

3. Свідомий та розумний вибір безпечних та корисних продуктів за святковим столом включає переважно рибу та продукти рослинного походження - фрукти, овочі та злакові продукти. Рослинна їжа, окрім вмісту корисних мікроелементів та вітамінів, містить харчові волокна, належна кількість яких забезпечує повноцінну роботу органів травлення та попереджує розвиток багатьох небезпечних захворювань.

4. Особлива обережність необхідна у вживанні алкоголю. Адже, отруєння алкоголем займає перше місце серед причин госпіталізації українців у святкові дні разом із підвищеним травматизмом, випадки якого також пов'язані з алкогольним сп'янінням.

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5. Вихід з посту потребує максимальної обережності у людей похилого віку та хворих з хронічними хворобами внутрішніх органів (їм людям взагалі слід утриматись від вживання тваринної їжі, а тим більше від алкоголю, протягом перших днів після поста).

Додання риби та м'ясних продуктів до пісних страв, що стали звичними, повинно відбуватись дуже повільно.

Збалансована дієта вкрай необхідна всім людям для збереження здоров'я та попередження таких небезпечних хвороб, як атеросклероз, інфаркт, інсульт, цукровий діабет, злоякісні пухлини та багато інших.