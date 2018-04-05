Як вберегтися весною від пігментних плям: народні рецепти

Запобігти появі пігментних плям можна в домашніх умовах.

Весною на обличчі можуть з’являтися веснянки та пігментні плями. Як запобігти їхній появі розповідає лікар-косметолог Ірина Медвєдєва

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Причинами появи пігментних плям може бути спадковість, хвороби печінки. вагітність, прийом деяких ліків, алергія на мандарини, апельсини, бергамот, парфуми із вмістом цитрусових олій, пише 1+1.

Методи боротьби з пігментними плямами:

1. Бодяга та крем Ахромін. Бодяга - це висушений порошок із прісноводних водоростей, який має освітлюючий та відлущуючий ефект. Розведіть суміш у перекисі водню (3 або 6 %) або простій воді. Робіть таку маску 5-6 разів на тиждень, і ваша шкіра стане світлішою.

2. Борошно або терта картопля добре висвітлюють шкіру. Додайте сік лимону або петрушки, а також м’якоть алоє.

4. Рецепт Моніки Белуччі. Італійки мають темне густе волосся й чисту білу шкіру тільки тому, що регулярно користують тоніками на основі апельсинової цедри. Так як цитрусові можуть викликати алергічний ефект, такий засіб можна використовувати лише ввечері.

Також ефективна за цієї проблеми лазерна корекція. Це - салонна процедура, де лікар, згідно із величиною та глибиною плями, вирішує, скільки сеансів вам потрібно. Перед тим як йти на процедуру, не можна відвідувати солярій і користуватися пілінгами для обличчя. За один сеанс неможливо повністю знищити пляму. Аби запобігти появі неприємних плям, користуйтесь сонцезахисними кремами.