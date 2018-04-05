Супрун радить українцям відчиняти вікна і не боятися протягів у маршрутках

Вона інформує українців, "щоби почувати себе в тонусі та бути більш здоровим - потрібно частіше дихати свіжим повітрям".

Т.в.о. міністра охорони здоров я У.Супрун закликала українців відчиняти вікна і не боятися протягів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"Нарешті настала весна. А разом із нею й одвічна суперечка: ті, кому кортить вдихнути весняного повітря, частіше відчиняють вікна, а ті, хто боїться застудитися, наполягають притримати всі отвори зачиненими, бо може бути протяг. Хочемо розставити всі крапки над і. Сам по собі протяг не є чимось поганим. Як не є поганим і вітер. Адже люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. Тому протяг як такий не загрожує здоровій людини. Якщо його постійно уникати, сидіти в замкненому приміщенні та закутуватися в одяг - ви навпаки робите себе більш вразливим - гірше сприймаєте перепади температури повітря та можете швидше підхопити застуду", - пише чиновниця..

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Вона інформує українців, "щоби почувати себе в тонусі та бути більш здоровим - потрібно частіше дихати свіжим повітрям".

"Для цього будь-яке приміщення необхідно час від часу провітрювати. І якщо ви під час цього ненадовго потрапите під протяг - нічого страшного не відбудеться. Інша річ - тривале переохолодження або ж сильний поток повітря, спрямований, наприклад, в область шиї чи обличчя. Тоді й за 10 хвилин можна захворіти. Адже це загрожує запаленням м’язів, нервів та може активізувати збудники хвороб, які є в організмі. Треба розуміти, що немає загального правила для всіх. Головне - забезпечити у приміщенні постійну рециркуляцію повітря та не нашкодити комфорту одне одного", - пише Супрун.

"Якщо вам неприємно сидіти біля відчиненого вікна - не змушуйте себе й пересядьте туди, де не дме. А за можливості - краще вийдіть на якийсь час на вулицю, поки приміщення провітрюється. Якщо ж ви любите свіже повітря в кімнаті - провітрюйте на здоров'я та нічого не бійтеся. Проте і не зловживайте", - радить чиновниця МОЗ.