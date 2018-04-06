Реформирование первичной медицинской помощи в селах осуществляется в соответствии с законом о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

11 областей України сформували проекти мереж первинної медичної допомоги (ПМД).

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив на розширеній нараді з питань децентралізації та регіонального розвитку за участю президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, представників уряду, голів ОДА, міськрад і ОТГ, повідомляється на Урядовому порталі.

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Зубко нагадав, що одне з ключових завдань на поточний рік – розбудова мережі первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Це ініціатива президента, передбачена законом «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

«Наша кінцева мета — зменшити кількість звернень людей до вторинної медичної ланки та подолати 65% серцево-судинних захворювань», - сказав Зубко.

«Вже напрацьована маршрутна карта з імплементації закону, до якої залучені декілька міністерств, в першу чергу МОЗ та Мінрегіон, ОДА та органи місцевого самоврядування. Також долучились і наші міжнародні партнери: Світовий банк, Канада, які надають підтримку з впровадження телемедицини», - зазначив Зубко.

За його словами, розроблена Мінрегіоном спільно з МОЗ методика формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги вже доведена до регіонів. Основні критерії документа: повне задоволення запитів від населення щодо первинної медичної допомоги, транспортна доступність до закладів первинки, гранична потужність, яка складає в середньому чотири візити до закладу одного мешканця визначеної території, фінансова стійкість — здатність мережі постійно та ефективно надавати послуги з ПМД належної якості населенню відповідної території в межах наявного обсягу фінансових ресурсів.

«Регіони вже формують проекти спроможних мереж. Вже 11 областей мають затверджені мережі первинної медичної допомоги. До 13 квітня очікуємо від всіх інших. Після затвердження табелю оснащення, порядку медичних послуг та переліку необхідного обладнання ми зможемо впроваджувати конкретні проекти в регіонах», - наголосив Зубко.

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Також важливим напрямком віце-прем’єр-міністр назвав впровадження телемедичних послуг.

Як повідомляв УНІАН, законом "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості", серед іншого, передбачено впровадження в сільських медзакладах телемедицини.

7 лютого 2018 року Мінрегіон, Міністерство охорони здоров’я, Світовий банк та Міністерство закордонних справ Канади підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку системи телемедицини – сучасної технології з медичного обслуговування у сільській місцевості.